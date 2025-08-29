Zelenski dice que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022.

Así, ha reiterado que "Rusia es culpable de la guerra y debe ponerle fin", mientras que ha destacado que no pueden "liberar" todo su territorio "usando armas" y que, por ende, "la diplomacia es la vía más rápida para poner fin a la guerra", según declaraciones realizadas en Kiev y recogidas por Bloomberg.

Sus comentarios llegan en la misma semana en la que las Fuerzas Armadas han reconocido por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dniprotpetrovsk, después de que Moscú informase de la supuesta toma de varias localidades en esta zona.

En este contexto, ha informado de que la semana próxima hablará con Trump y los líderes europeos para abordar las garantías de seguridad para Ucrania. "Hay cuestiones como el despliegue de tropas sobre el terreno que solo pueden discutirse a nivel de líderes", ha dicho, sin dar detalles sobre la fecha exacta de la llamada.

Zelenski ha considerado que Kiev necesita "entender para qué están preparados los socios" y ha adelantado que quiere "discutir este aspecto" con sus aliados. "Los líderes deben participar para llegar a acuerdos", ha remarcado el jefe de Estado ucraniano.