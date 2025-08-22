Zelenski dice que Rusia está haciendo "todo lo posible" para impedir su reunión con Putin

Kiev, 22 ago (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el viernes que Rusia está haciendo todo lo posible para impedir que se celebre una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, e instó a los aliados de Ucrania a imponer nuevas sanciones a Moscú si no muestra interés por la paz.

En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Kiev, Zelenski dijo que hablaron de las garantías de seguridad para Ucrania por parte de otros países.

Según indicó, las garantías deberían ser similares al Artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque contra un miembro de la alianza como un ataque contra todos.

"Este es el comienzo de una gran empresa, y no es fácil, porque las garantías consisten en lo que nuestros socios pueden dar a Ucrania, cómo debe ser el ejército ucraniano y dónde podemos encontrar oportunidades para que el ejército mantenga su fuerza", dijo Zelenski.

El dirigente ucraniano también pidió a sus aliados que presionen a Rusia para que adopte "al menos una posición mínimamente productiva".

Zelenski ha pedido en repetidas ocasiones a Putin que se reúna con él, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el líder ruso accedió a ese encuentro en una llamada con él durante una visita de líderes europeos a Washington.

"Los rusos están haciendo todo lo posible para impedir que se celebre la reunión", señaló Zelenski. "A diferencia de Rusia, Ucrania no teme ninguna reunión con líderes".

