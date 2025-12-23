Zelenski dice que se han preparado varios borradores tras las "productivas" conversaciones con EE. UU.

KIEV, 23 dic (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que se habían preparado varios borradores de documentos, entre ellos sobre garantías de seguridad, después de que representantes ucranianos mantuvieran conversaciones en Miami con sus homólogos estadounidenses sobre el fin de la guerra de Rusia.

"Trabajaron productivamente con enviados del presidente (Donald) Trump y ahora se han preparado varios borradores de documentos", escribió Zelenski en la red social X. "En particular, se trata de documentos sobre garantías de seguridad para Ucrania, sobre la recuperación y sobre un marco básico para poner fin a esta guerra". (Información de Dan Peleschuk; edición de Gareth Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)