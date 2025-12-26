Zelenski dice que se puede decidir "mucho" antes de Año Nuevo

LA NACION

KIEV, 26 dic (Reuters) -

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dijo el viernes que planea reunirse pronto con el presidente estadounidense Donald Trump, y que mucho podría decidirse antes del Año Nuevo mientras Washington impulsa los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia. Zelenski ha dicho que las cuestiones delicadas, incluida cualquier concesión territorial, deberían debatirse a nivel de jefes de Estado, y Kiev quiere una reunión cara a cara con Trump. "Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump próximamente. Se pueden tomar muchas decisiones antes del Año Nuevo", declaró en X tras la última ronda de conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses. Zelenski mantuvo conversaciones el jueves con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente, Jared Kushner. Dijo que algunos documentos, parte de un marco más amplio destinado a poner fin al conflicto y garantizar la reconstrucción de Ucrania, estaban "casi listos", mientras que otros estaban "totalmente preparados". A principios de esta semana, Zelenski dio a conocer un borrador de plan de paz de 20 puntos que describió como el marco principal para poner fin a la guerra. Aunque el plan esbozaba que Ucrania recibiría garantías de seguridad para evitar una mayor agresión rusa, no hubo ningún consenso entre Ucrania y Estados Unidos en las cuestiones territoriales que Moscú exige. El control de la central nuclear ocupada de Zaporiyia también sigue siendo objeto de debate. (Reporte de Yuliia Dysa; Edición de Christian Schmollinger; editado en español por Tomás Cobos)

