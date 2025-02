Zelenski dice que ucrania no participará en las conversaciones entre eeuu y rusia en arabia saudí

KIEV, 17 feb (Reuters) - Ucrania no participará en las conversaciones que mantendrán esta semana Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el lunes el presidente Volodímir Zelenski.

"Ucrania no participará. Ucrania no sabía nada al respecto", dijo a los periodistas durante una sesión informativa por vídeo desde los Emiratos Árabes Unidos, donde se encontraba en una visita de Estado. "Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene ningún resultado, y no podemos reconocer... ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros". Zelenski añadió que visitaría Arabia Saudí el miércoles. (Información de Pavel Polityuk y Yuliia Dysa; edición de Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)