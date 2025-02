Zelenski dice que Ucrania "no reconocerá" ningún acuerdo ruso-estadounidense concluido sin ella

Ucrania no fue informada oficialmente de las reuniones ruso-estadounidenses que tendrán lugar el martes en Arabia Saudita y "no reconocerá" ningún acuerdo concluido sin ella sobre su futuro, advirtió el lunes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, citado por la agencia Interfax-Ukraine.

"Ucrania no participará" en estas negociaciones, de las que "no sabía nada", declaró Zelenski. "Ucrania considera que una negociación sobre Ucrania sin Ucrania es infructuosa (...) no reconoceremos tales acuerdos", agregó.

