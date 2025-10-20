Zelenski dice que Ucrania prepara un contrato para comprar 25 sistemas Patriot

KIEV, 20 oct (Reuters) -

Ucrania está preparando un contrato para comprar 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot, según dijo su presidente, Volodímir Zelenski, lo que supondría un enorme impulso a las capacidades de Kiev para defenderse de los bombardeos aéreos de Rusia.

En declaraciones a medios de comunicación en una reunión celebrada el domingo y autorizadas para su uso el lunes, Zelenski dijo que los sistemas se suministrarían cada año durante varios años y que Ucrania trataría de que algunos países europeos dieran prioridad a Kiev en la cola de los sistemas.

Kiev considera que los Patriot son los sistemas más eficaces para detener los misiles balísticos rusos, que viajan varias veces más rápido que la velocidad del sonido.

Zelenski también dijo que estaría dispuesto a acudir a Budapest, donde está previsto que se reúnan el presidente ruso, Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, si se propusiera una reunión trilateral o un formato de "diplomacia lanzadera".

El líder ucraniano hablaba antes de que medios como Reuters informaran, citando fuentes, de que

Trump había presionado a Zelenski para que hiciera concesiones en una tensa reunión en la Casa Blanca el viernes.

"Después de muchas rondas de discusión durante más de dos horas con (Trump) y su equipo, su mensaje, en mi opinión, es positivo: que nos quedamos donde estamos en la línea del frente", dijo Zelenski el domingo.

Tras su reunión con Zelenski, Trump pidió públicamente un alto el fuego en los frentes actuales, una postura que el presidente ucraniano hizo suya después en comentarios a la prensa. (Información de Max Hunder; edición de Jon Boyle; edición en español de Jorge Ollero Castela)