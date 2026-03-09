Zelenski dice que Ucrania recibió 11 solicitudes de ayuda para derribar drones iraníes

KIEV, 9 mar (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que su país recibió 11 solicitudes de ayuda de países vecinos de Irán, así como de Estados Unidos y Europa, para derribar drones lanzados por Teherán, tras una semana de conflicto en Oriente Medio.

Kiev está tratando de aprovechar su amplia experiencia en la lucha contra los drones rusos basados en diseños iraníes, al tiempo que presiona a sus aliados para que le proporcionen más armas capaces de derribar los misiles balísticos lanzados en los ataques aéreos rusos contra sus ciudades.

"Existe un claro interés en la experiencia de Ucrania en la protección de vidas, los interceptores pertinentes, los sistemas de guerra electrónica y la formación", dijo Zelenski en la red social X tras una reunión de seguridad nacional.

"Ucrania está dispuesta a responder de forma positiva a las solicitudes de quienes nos ayudan a proteger las vidas de los ucranianos y la independencia de Ucrania", agregó, añadiendo que algunas solicitudes fueron atendidas con "decisiones concretas y apoyo específico", sin dar más detalles.

Zelenski había declarado anteriormente a The New York Times que Ucrania envió drones interceptores y un equipo de expertos para proteger las bases militares estadounidenses en Jordania tras una solicitud de Washington el jueves.

Los drones interceptores, que cuestan unos pocos miles de dólares cada uno como máximo, se consideran una forma eficaz de contrarrestar los ataques de drones como los Shahed fabricados en Rusia, y las empresas de defensa ucranianas están aumentando su producción con vistas a exportarlos.

Estados Unidos y Qatar están en conversaciones para comprar drones interceptores ucranianos, informó la semana pasada a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Zelenski añadió que Ucrania "determinará a qué solicitudes adicionales puede responder positivamente nuestro Estado, sin reducir nuestra propia capacidad de defendernos". (Reporte de Anna Pruchnicka y Olena Harmash; escrito por Dan Peleschuk; editado en español por Carlos Serrano)