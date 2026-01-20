Zelenski dice que viajará a Davos si están listos los documentos para firmar con EEUU

KIEV, 20 ene (Reuters) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el martes que viajaría a Davos solo si los documentos sobre garantías de seguridad con Estados Unidos y un plan de prosperidad estaban listos para ser firmados allí.

Zelenski, que tenía previsto asistir al Foro Económico Mundial de Davos el martes, dijo que se había quedado en Kiev para ayudar a hacer frente a las secuelas de un importante ataque aéreo ruso durante la noche que dejó sin suministro de calefacción a cerca de la mitad de los edificios de apartamentos residenciales de la ciudad.

"Ciertamente, elegí Ucrania en este caso, no el foro económico, pero todo puede cambiar en cualquier momento. Porque es muy importante para los ucranianos poner fin a esta guerra", dijo Zelenski a los periodistas respondiendo a preguntas en un chat de WhatsApp. (Información de Yuliia Dysa; redacción de Olena Harmash; edición de Daniel Flynn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)