Zelenski dijo a aliados que está "listo para avanzar" con plan de EE. UU. para poner fin a guerra, según copia de discurso
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está "listo para avanzar" con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten...
LA NACION
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está "listo para avanzar" con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten puntos "delicados" que quiere abordar con Donald Trump.
"Ucrania tiene el borrador trabajado por nuestros equipos en Ginebra. Este borrador está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos", declaró Zelenski a los dirigentes de la Coalición de Voluntarios que apoya a su país, según una copia de su discurso.
"Estoy listo para reunirme con el presidente Trump, ya que hay puntos delicados que abordar", añadió.
