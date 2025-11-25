LA NACION

Zelenski dijo a aliados que está "listo para avanzar" con plan de EE. UU. para poner fin a guerra, según copia de discurso

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está "listo para avanzar" con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Zelenski dijo a aliados que está "listo para avanzar" con plan de EE. UU. para poner fin a guerra, según copia de discursoTHOMAS KIENZLE - AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está "listo para avanzar" con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten puntos "delicados" que quiere abordar con Donald Trump.

"Ucrania tiene el borrador trabajado por nuestros equipos en Ginebra. Este borrador está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos", declaró Zelenski a los dirigentes de la Coalición de Voluntarios que apoya a su país, según una copia de su discurso.

"Estoy listo para reunirme con el presidente Trump, ya que hay puntos delicados que abordar", añadió.

bur-oc/an

LA NACION
Más leídas
  1. La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario
    1

    La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario

  2. La FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final
    2

    Sorteo del Mundial 2026: la FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final

  3. Bajaron al Puma Rodríguez de un vuelo de American Airlines tras un altercado con la tripulación
    3

    Bajaron al Puma Rodríguez de un vuelo de American Airlines tras un altercado con la tripulación

  4. La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano
    4

    La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano

Cargando banners ...