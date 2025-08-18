Zelenski elige un atuendo más formal para reunión de alto nivel con Trump

Por Steve Holland

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - La última vez que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitó la Casa Blanca, su oscuro atuendo de estilo militar provocó el desprecio de Donald Trump, que viste traje a diario.

El atuendo de Zelenski en esa reunión de febrero fue parte central de una desastrosa sesión con Trump en la que ambos líderes discutieron y el presidente ucraniano fue escoltado fuera de la Casa Blanca antes de tiempo, sin almorzar.

El lunes, cuando su país se enfrentaba a la presión de aceptar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra más mortífera de Europa en 80 años, Zelenski se presentó a sus conversaciones con Trump con un atuendo más formal.

El conjunto de camisa y saco negro, sin corbata, no era exactamente un traje, pero pareció agradar a Trump igualmente.

Un periodista que había preguntado a Zelenski en febrero por qué no llevaba traje felicitó al líder ucraniano por el atuendo que había elegido para esta sesión en el Despacho Oval con Trump.

"Estás fabuloso con ese traje", dijo el periodista.

Trump replicó: "Yo dije lo mismo"

Esta vez, Zelenski se burló de él.

"Llevas el mismo traje", le dijo al periodista, provocando risas. "Yo cambié".

El mediático líder ucraniano había llevado trajes de tipo militar para mostrar su solidaridad con las tropas que luchan contra los invasores rusos desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

Pero tras la reunión de febrero con Trump, Zelenski cambió a un vestuario más formal. Cuando los dos líderes se reunieron en el funeral del papa Francisco en Roma en abril, el presidente ucraniano llevaba una pesada chaqueta de campo negra y una camisa negra abotonada hasta el cuello, sin corbata.

La negativa atención prestada al atuendo de Zelenski en la Casa Blanca fue ampliamente criticada en su momento por los ucranianos, que se han unido en gran medida en torno a su líder desde la invasión de Moscú. (Reporte de Steve Holland. Edición de Colleen Jenkins y Alistair Bell)