Zelenski envía una misión a Dinamarca para compartir la experiencia de Ucrania en la lucha contra drones rusos

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes del envío de una misión militar a Dinamarca para participar en unos ejercicios conjuntos para prepararse ante posibles amenazas que lleguen desde Rusia, un día después de que propusiera a la OTAN la creación de un escudo para repeler drones y cazas rusos.

"La experiencia ucraniana es la más relevante en Europa en este momento, y es nuestra experiencia, nuestros especialistas y nuestras tecnologías las que pueden convertirse en un elemento clave del futuro", ha ensalzado el mandatario.

Zelenski confía en que estos ejercicios puedan servir para "sentar las bases de un nuevo sistema para contrarrestar drones rusos y de cualquier otro país", incidiendo de nuevo en su idea de un "muro de drones europeo" como proyecto a gran escala para garantizar la seguridad aérea del viejo continente.

Para el presidente ucraniano, los resultados de esta colaboración con las autoridades danesas "constituirán un marco adecuado para la cooperación con otros países", según ha dejado escrito en sus redes sociales.

ENVÍA UN CONTINGENTE A DINAMARCA

No solo Ucrania ha enviado a sus propios especialistas a Dinamarca, uno de los varios países que en las últimas fechas ha denunciado la presencia de drones rusos en su espacio aéreo, junto a otros como Polonia, o los bálticos, lo que ha hecho saltar las alarmas en una OTAN que debate aún cómo responder a estas incursiones.

Así, el presidente finlandés, Alexander Stubb, ha anunciado el despliegue de un contingente antidrones para ayudar a Dinamarca a proteger su espacio aéreo y otras amenazas híbridas "como las que se han visto en los últimos días y semanas".

"Este es un excelente ejemplo del tipo de cooperación nórdica que necesitamos", ha valorado Stubb en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha añadido que la Guardia Fronteriza finlandesa también apoyará estas maniobras.