Zelenski espera que acuerdo en Oriente Medio conduzca a la paz con Rusia

16 oct (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que espera que el impulso en el proceso de paz de Oriente Medio ayude a poner fin a la guerra de más de tres años y medio de su país con Rusia.

"Tenemos prevista una reunión con el presidente Trump mañana y contamos con que el impulso para frenar el terror y la guerra que funcionó en Oriente Medio ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram. "El lenguaje de la fuerza y la justicia seguro que funciona también con respecto a Rusia".

Zelenski no se refirió directamente al acuerdo de Trump de mantener nuevas conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero dijo que está claro que "al oír hablar de los Tomahawks, Moscú tiene prisa por reanudar el diálogo", en referencia a la sugerencia de Trump de que podría proporcionar a Kiev esos misiles.

Zelenski dijo que se iba a reunir con representantes de empresas de defensa, "fabricantes de armas potentes que pueden reforzar definitivamente nuestras defensas", incluidos sistemas de defensa antiaérea para protegerse de ataques a la infraestructura energética. (Reporte de Ron Popeski y Bogdan Kochubey; Editado en español por Javier Leira)