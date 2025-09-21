Zelenski espera que el nuevo paquete de sanciones de la UE sea "realmente doloroso" para Rusia

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Volodimir Zelenski, ha insistido este domingo en que "Rusia debe sentir las consecuencias de lo que está haciendo", por lo que confía en que el nuevo paquete de sanciones pactado por la Unión Europea, el número 19 ya, sea "realmente doloroso" para Moscú y que "Estados Unidos se una".

"Nuestros socios tienen este poder, el poder llamado a proteger la vida", ha dicho Zelenski, que en redes sociales ha llamado a cortar "todas las posibles rutas de suministro" de Rusia y perseguir la evasión de las sanciones que ya están en vigor como vías para seguir presionando al presidente ruso, Vladimir Putin.

Asimismo, ha advertido de que en las armas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Rusia para bombardear Ucrania "casi todos los días" hay "miles de componentes" extranjeros, en algunos casos de Estados Unidos, China, Japón y varios países europeos. Toda esta tecnología, ha añadido, "ayuda a Rusia a crear armas a gran escala".

Zelenski ha apuntado que sólo está semana Rusia ha utilizado contra Ucrania "más de 1500 drones, más de 1280 bombas aéreas guiadas y 50 misiles de diversos tipos".

SANCIONES EUROPEAS

La Comisión Europea planteó el viernes acelerar un año, hasta el 1 de enero de 2027, el veto a las compras de gas natural licuado (GNL) ruso y ampliar las sanciones financieras, incluido atacando al sector de las criptomonedas o el pago con tarjetas, para impedir que el Kremlin se siga financiando mediante sistemas de elusión en terceros países.

Además, en el sector energético Bruselas quiere apuntar también hacia quienes ayudan a Rusia a eludir las sanciones comprándole combustibles fósiles, por lo que se propone sancionar refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas en terceros países, "incluida China".

Será el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia desde que inició la invasión ilegal de Ucrania y deberá ser negociado ahora con los gobiernos europeos, puesto que para salir adelante necesita el apoyo por unanimidad de los Veintisiete --lo que implica superar las reservas de Hungría y Eslovaquia--.