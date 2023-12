El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, exhortó el miércoles en Oslo a sus aliados europeos y estadounidenses a proseguir con su ayuda en un momento en el que nuevos fondos están bloqueados por desacuerdos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.

"Por supuesto, no podemos ganar sin ayuda", dijo Zelenksi durante una conferencia de prensa tras una reunión con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

"Pero no se puede perder, porque lo único que tiene uno es su país", añadió.

Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea (UE), el envío de varias decenas de millones de dólares para Ucrania se encuentra actualmente bloqueado debido a divisiones internas.

Después de que la contraofensiva militar ucraniana lanzada en junio no diera los resultados esperados, Zelenski busca volver a movilizar a sus aliados, entre los que surgen desacuerdos.

Zelenski, que llegó a Oslo temprano el miércoles, debe participar en una reunión con los dirigentes de los cinco países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia), con los que cuenta para financiar su proyecto de producción de armas en territorio ucraniano.

"Discutiremos sobre un refuerzo de la cooperación militar, política y económica, así como sobre nuestro futuro común en Europa", escribió en X (antes Twitter).

En una carta abierta publicada en el Financial Times, los cinco dirigentes nórdicos afirmaron que "Ucrania no puede defenderse de Rusia con palabras" y que "la guerra no se gana sin armas".

Tras un viaje a Argentina el fin de semana para asistir a la toma de posesión del presidente Javier Milei, Zelenski visitó Estados Unidos para abogar por la entrega de más fondos para su país, sin lograr convencer al Congreso estadounidense, que está dividido.

