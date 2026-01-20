-Zelenski insta a EEUU a presionar a Putin tras una ofensiva que sumió a Kiev en el frío

(reescribe, añade comentarios de Zelenski y otros detalles)

Por Anna Pruchnicka y Olena Harmash

20 ene (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski instó a EE UU a ejercer más presión sobre Rusia después de que un nuevo ataque aéreo contra Ucrania cortara la calefacción a la mitad de la capital y afectara a subestaciones que, según el organismo de control atómico de la ONU, son vitales para la seguridad nuclear.

Rusia ha intensificado su campaña invernal contra el sistema energético de Ucrania mientras avanza en el campo de batalla, en un momento en que Kiev se enfrenta a la presión de Estados Unidos para garantizar la paz tras casi cuatro años de guerra, sin que haya indicios de que el Kremlin esté dispuesto a detener los combates.

El segundo gran ataque de Moscú contra Kiev este mes dejó sin calefacción a 5.635 edificios de apartamentos, según el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en medio de una ola de frío con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero.

Los ataques del martes también se produjeron tras una nueva ronda de conversaciones de paz celebrada el fin de semana entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, en el marco de una iniciativa diplomática respaldada por Estados Unidos que Rusia ha recibido con poco entusiasmo.

Zelenski afirmó que Estados Unidos «aún no ha tenido la fuerza» para detener a Rusia, y señaló que el Gobierno de Trump aún podría aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, si quisiera. «¿Puede Estados Unidos hacer más? Sí, puede, y realmente queremos que lo haga, y creemos que los estadounidenses son capaces de hacerlo», dijo a los periodistas en un chat de WhatsApp con los medios de comunicación.

En declaraciones anteriores en X, Zelenski afirmó que algunos de los misiles rusos lanzados el martes se habían fabricado este año y pidió sanciones más duras contra Moscú para frenar su producción militar.

También dijo que estaba dispuesto a viajar a Davos, donde los líderes mundiales se reúnen para un foro económico anual, si Washington estaba dispuesto a firmar documentos sobre garantías de seguridad para Ucrania y un plan de prosperidad para la posguerra.

NUEVO ATAQUE RUSO AFECTA A LA RED ELÉCTRICA

Ucrania afirmó que Rusia había lanzado más de 330 drones y casi tres decenas de misiles durante la noche, la mayoría de los cuales habían sido derribados. Rusia afirmó que había atacado objetivos militares-industriales, energéticos y de transporte en apoyo al ejército.

La Agencia Internacional de Energía Atómica afirmó que varias subestaciones críticas para la seguridad nuclear se vieron afectadas por el ataque, mientras que las líneas eléctricas de otras centrales nucleares también se vieron afectadas. Ucrania obtiene más de la mitad de su electricidad de la energía nuclear.

La central ucraniana de Chernóbil, escenario de la peor catástrofe nuclear civil del mundo, también había perdido toda la energía externa el martes por la mañana, añadió la agencia.

Kiev ha sufrido graves cortes de electricidad y calefacción debido a los repetidos ataques rusos, y los equipos de reparación han trabajado sin descanso durante más de una semana para restablecer el suministro.

Los cortes han obligado a los residentes a adaptarse a las bajas temperaturas, abrigándose en sus casas e improvisando otras formas de mantenerse calientes, como calentar ladrillos o montar tiendas de campaña en el interior.

La calefacción de la mayoría de los edificios altos que se quedaron sin calefacción el martes acababa de restablecerse tras los anteriores ataques del 9 de enero, según Klitschko.

La empresa energética DTEK afirmó que más de 335.000 residentes se habían quedado sin electricidad, de los cuales aproximadamente la mitad había recuperado el suministro a última hora de la mañana, cuando las temperaturas rondaban los -10 °C.

Una persona resultó herida, los escombros dañaron un edificio escolar y se interrumpió el suministro de agua en la orilla izquierda de la ciudad, que cuenta con más de tres millones de habitantes, según Klitschko. Las autoridades regionales informaron de que una persona había fallecido en las afueras de la capital y que dos gasolineras habían resultado dañadas. Las autoridades indicaron que las regiones de Vinnitsia, Dnipró, Odesa, Zaporiyia, Poltava, Sumy y Rivne también habían sido objeto de ataques. En declaraciones realizadas el martes en Davos, el ministro de Economía, Oleksi Sobolev, afirmó que Rusia había dañado alrededor de 8,5 gigavatios de capacidad de generación de energía desde finales de octubre.

En comentarios a periodistas, Zelenski afirmó que el coste para Ucrania de repeler los ataques del martes era de alrededor de 80 millones de euros (94 millones de dólares), e instó a los socios de Kiev a intensificar el suministro de defensas aéreas.