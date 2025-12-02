Zelenski insta a "poner fin a la guerra" y no solo a una "pausa" en los combates

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hizo un llamado este martes a poner fin a la guerra con Rusia, y no únicamente a un cese temporal de hostilidades, en una rueda de prensa durante su visita a Irlanda.

"Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates", declaró Zelenski en Dublín, antes de la reunión esta tarde en Moscú entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los emisarios estadounidenses, como parte de las negociaciones para terminar con el conflicto.

Zelenski, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, señaló que "se necesita una paz digna. Para que esto ocurra de verdad, todos deben estar del lado de la paz".

El presidente ucraniano dijo que Estados Unidos le informará "directamente después de su reunión" con Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe este martes en el Kremlin al enviado norteamericano Steve Witkoff y al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del fin de la guerra de Ucrania.

Washington se declaró el lunes "muy optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a casi cuatro años de conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense y su equipo "han trabajado muy duro en este asunto y desean sinceramente que esta guerra termine", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En su rueda de prensa con Zelenski, el primer ministro irlandés afirmó que su país "continuará apoyando al pueblo de Ucrania todo el tiempo que sea necesario".

"Hasta la fecha, Irlanda ha proporcionado más de 340 millones de euros (US$395 millones) en ayuda financiera a Ucrania", dijo Martin.

"Hoy me complace anunciar que proporcionaremos 100 millones de euros (US$116 millones) adicionales en financiación para asistencia militar no letal y otros 25 millones de euros (US$29 millones) para ayudar a Ucrania a sostener su sistema energético", añadió el primer ministro irlandés

