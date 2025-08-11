Zelenski insta ante Modi a reducir la compra de petróleo ruso como medida de presión

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado este lunes ante el primer ministro de India, Narendra Modi, a limitar la importación de petróleo ruso para reducir la capacidad de Rusia para seguir financiando la invasión, en línea con los mensajes que ha trasladado también Estados Unidos. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto aranceles de hasta el 50% a las importaciones de India para tratar de forzar al gigante asiático a que se aleje de Moscú, algo que por ahora Modi siempre ha descartado.

“Es importante que todos los líderes que tengan un margen tangible de maniobra con Rusia le envíen las señales correspondientes”, ha apuntado Zelenski, en un mensaje difundido en redes sociales al término de una “larga” conversación telefónica.

En esta llamada, el mandatario ucraniano ha dado cuenta de los últimos bombardeos rusos y de los esfuerzos diplomáticos en marcha, un ámbito este último en el que Zelenski considera “importante” que India admita que ningún avance puede dejar al margen a Ucrania.

“Todo lo referente a Ucrania debe decidirse con la participación de Ucrania”, ha insistido, advirtiendo acto seguido de que “otros formatos no darán resultados”. Zelenski, no obstante, no ha aludido de manera directa a la reunión que mantendrán el viernes en Alaska Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Modi y Zelenski han pactado además verse para en septiembre, aprovechando la presencia de ambos en Nueva York para las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. También se han mostrado dispuestos a un futuro intercambio de visitas.