Zelenski: la reunión con Putin será posible cuando se hayan acordado garantías de seguridad para Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que podría reunirse con su homólogo ruso...
- 1 minuto de lectura'
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que podría reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero sólo cuando su país haya obtenido garantías de seguridad, y mencionó Suiza, Austria y Turquía como posibles escenarios de dicho encuentro.
"Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días. Y en base a eso, estamos dispuestos a una reunión trilateral", que incluiría al presidente norteamericano, Donald Trump, dijo Zelenski en declaraciones a varios medios, incluido AFP, publicadas este jueves.
El mandatario descartó que China, aliada de Moscú, pueda ser un garante de la seguridad de Ucrania. En cuanto al lugar del encuentro con Putin, mencionó como opciones Suiza y Austria, y también Turquía, miembro de la OTAN.
