Zelenski lamenta que EE. UU. sigue presionando a Ucrania para que haga concesiones territoriales

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que Estados Unidos sigue presionando a Ucrania para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia, con el fin de terminar la guerra que empezó en febrero de 2022.

Washington solo quiere que Ucrania retire sus tropas de algunas zonas de la región de Donetsk, y no Rusia, declaró Zelenski a los periodistas. En esa área se crearía después una "zona económica libre" y desmilitarizada, precisó.

Según la última propuesta estadounidense, las tropas de Moscú permanecerían en las zonas que controlan en el sur del país, pero se retirarían de las áreas del norte que Rusia no reclamó como suyas.

Las declaraciones de Zelenski parecen indicar que la postura fundamental de Washington no cambió en casi nada sobre cómo debe terminar el conflicto.

El primer borrador de su propuesta de 28 puntos se presentó en noviembre a ambas partes beligerantes. Tanto Kiev como sus aliados la consideraron demasiado favorable a Moscú, y propusieron enmendarla.

Ucrania envió esta semana a Estados Unidos una contrapropuesta de 20 puntos, pero aún no se conocen sus detalles.

"Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia. Estos son los dos temas que seguimos debatiendo", declaró Zelenski en su rueda de prensa.

"[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", explicó, en referencia al plan de Estados Unidos.

Zelenski suele defender que no tiene ningún derecho "constitucional" ni "moral" para ceder territorio ucraniano, y subrayó que eran los propios ucranianos los que debían tener la última palabra.

"Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania", declaró.

En la red social X, informó además que mantuvo una "conversación constructiva" con altos cargos estadounidenses sobre las garantías de seguridad que Ucrania pidió a sus aliados occidentales frente a Moscú.

El jefe de la diplomacia Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, participaron en esta conversación telefónica, detalló.

PROXIMO.- Zelenski rechazó la idea de una retirada unilateral de Ucrania en la región de Donetsk, en el este del país.

"¿Por qué la otra parte en la guerra no se retira la misma distancia en la otra dirección?", preguntó, antes de admitir que aún quedan "muchas preguntas" sin resolver.

Según el plan estadounidense, Rusia renunciaría al territorio que conquistó en las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, tres zonas sobre las que Moscú no presentó ninguna reivindicación territorial formal.

En 2022, Rusia afirmó haber anexionado formalmente las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, a pesar de no tener el control total sobre ellas.

Las tropas ucranianas siguen controlando alrededor de una quinta parte de la región de Donetsk, según un análisis de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) realizado por AFP.

Una gran parte del este y el sur de Ucrania quedó devastada por los combates y desde que empezó la guerra, decenas de miles de personas han muerto.

Rusia, que cuenta con ventaja numérica en cuanto a efectivos y armamento, ha registrado grandes avances en el campo de batalla.

Los aliados europeos de Ucrania celebraron el jueves una videoconferencia para debatir las últimas propuestas.

Trump ha intentado en gran medida dejarlos al margen del proceso, prefiriendo tratar directamente con Moscú y Kiev a través de Witkoff y Kushner.

Zelenski dijo que, aunque no había una fecha límite estricta para cerrar un acuerdo, Washington quería tener los contornos del pacto listos para Navidad.

También aseguró que, a pesar de la agitación diplomática, no veía indicios de que Rusia quisiera detener su invasión.

"En mi opinión, necesitan una pausa. La necesitan, pero no la están tomando. No veo ningún indicio de que quieran poner fin a la guerra", dijo.