Zelenski ordena acelerar la importación de energía y equipos eléctricos

KIEV, 17 ene (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo ⁠el sábado que ordenó ⁠acelerar al máximo las importaciones de electricidad y equipos eléctricos adicionales, en un momento en que Ucrania ⁠se enfrenta ‌a ​su peor crisis energética en tiempos de guerra.

El Gobierno declaró ​la emergencia energética, ya que el sistema, dañado por los ‌incesantes ataques rusos, sólo cubre ‌el 60% de las necesidades ​de electricidad. La situación se ve agravada por unas temperaturas excepcionalmente bajas.

"Todas las decisiones para ello ya están en marcha, y el aumento de las importaciones debe proceder sin demora", dijo Zelenski en una publicación en la red social X tras una reunión con sus altos cargos ⁠gubernamentales y militares.

El Ministerio de Energía informó de que en la ​mayoría de las regiones se estaban produciendo cortes programados del suministro eléctrico.

La situación era más difícil en la capital, Kiev, y sus alrededores, donde los residentes se enfrentaban a largos apagones y decenas de edificios de departamentos carecían de calefacción mientras las temperaturas descendían ⁠con fuerza.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, dijo que el Gobierno y ​la empresa estatal de energía Naftogaz habían hablado de nuevas importaciones de gas este año, pero no dio detalles sobre los volúmenes.

El año pasado, ‍Naftogaz importó 5.700 millones de metros cúbicos de gas con financiación estatal y fondos aportados por socios internacionales.

Ucrania se vio obligada a empezar a importar gas en la primavera boreal de 2025, debido a los ​ataques de cientos de drones y misiles rusos contra sus instalaciones.

Naftogaz dijo que Rusia había atacado sus instalaciones de producción de gas seis veces sólo esta ‍semana.

(Reporte de Olena Harmash; editado en español por Carlos Serrano)