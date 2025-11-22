Zelenski ordena una auditoría de defensa en Ucrania en pleno escándalo de corrupción

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el sábado una auditoría del sector de la defensa, en plena invasión rusa del país y en medio de un escándalo de corrupción en el que está implicado uno de sus allegados.

"Se ha preparado una decisión relativa a un examen completo de las empresas públicas de defensa y los contratos correspondientes", indicó Zelenski en Telegram, prometiendo que las posibles "violaciones constatadas serán transmitidas a las autoridades" de lucha anticorrupción.

La presidencia de Ucrania está desestabilizada por la revelación de un escándalo de corrupción de cerca de US$100.000.000 en el sector energético ucraniano, ya muy afectado por los ataques rusos.

Según los servicios anticorrupción, el presunto autor de este sistema de malversación de fondos es Timur Mindich, un amigo cercano de Zelenski y su antiguo socio en varios negocios, que abandonó Ucrania poco antes del escándalo.

Ucrania ha recibido más de 290.000 millones de euros en ayuda militar y financiera por parte de Estados Unidos y Europa desde el inicio de la invasión rusa en 2022, según el instituto alemán Kiel.

Desde el inicio de la guerra han estallado varios escándalos en el sector de la defensa ucraniano, relacionados con la malversación de fondos en la fabricación de obuses, la compra de uniformes o la de provisiones para los soldados.

