Zelenski pide armas a Corea del Sur para hacer frente al Ejército ruso: "Tenéis algo que nos es indispensable"

Alerta de que miles de personas han muerto en Mariúpol

MADRID, 11 Abr. 2022 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este lunes al Parlamento de Corea del Sur la aprobación del envío de armas al país para hacer frente al Ejército ruso y ha matizado que se trata de una cuestión que resulta "indispensable" para Kiev.

"Necesitamos sistemas de defensa antimisiles, aeronaves, tanques, otros vehículos blindados, sistemas de artillería y munición", ha especificado durante un discurso vía telemática. "Tenéis algo que es indispensable para nosotros. (...) Cuando es cuestión de supervivencia se deben dar respuestas fundamentales, por eso se debe revisar la normativa sobre el suministro de armas. Necesitamos ayuda", ha especificado.

Asimismo, ha manifestado que entregar las armas necesarias implica no solo "salvar vidas" sino ofrecer la oportunidad de "desbloquear las ciudades y salvar otros Estados de la región".

Por otra parte, ha alertado de que miles de personas han muerto en la ciudad de Mariúpol, bajo asedio ruso, y ha acusado a Moscú de "querer destruir por completo la ciudad". "La peor situación se vive allí. Hay miles y miles de muertos. Pero a pesar de ello, Rusia no detiene su operación", ha lamentado.

En este sentido, ha acusado al Ejército ruso de estar preparando nuevas ofensivas sobre el territorio. "Los enfrentamientos continúan mientras Rusia espera romper la resistencia nacional. Los soldados de ocupación se están concentrando y están reuniendo equipamiento para llevar a cabo nuevos ataques", ha afirmado.

Zelenski ha recalcado que por el momento se desconoce la cifra exacta de civiles muertos en los ataques rusos dado que aún hay muchos escombros en las áreas afectadas. Además, ha instado a la comunidad internacional a imponer más sanciones contra Moscú.

"La coalición anti-guerra ha tomado medidas pero no son suficientes. Rusia no siente todavía que deba parar. Esto significa que es necesario hacer más a distintos niveles", ha matizado el presidente ucraniano, que ha asegurado que Rusia "no parará por si sola, sino solo si es forzada a parar".

Para él, "hemos llegado a un punto en el que Rusia está chantajeando al mundo con armas nucleares y químicas". "Necesitamos proteger a la población y a aquellos que están siendo directamente amenazados por Rusia", ha insistido.