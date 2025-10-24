Zelenski pide armas para ataques de largo alcance a la "coalición de los dispuestos"

KYIV, 24 oct (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski instó el viernes a los aliados de Kiev de la "Coalición de los dispuestos" a mejorar las capacidades armamentísticas de largo alcance de Ucrania para presionar a Rusia a negociar sobre la guerra.

Ucrania usa sus propias armas para atacar instalaciones energéticas y militares en el interior de Rusia y ha estado buscando misiles Tomahawk de largo alcance de Estados Unidos para aumentar la presión sobre Moscú, aunque todavía no los ha obtenido.

"En cuanto (el presidente ruso Vladimir) Putin sintió la presión y la posibilidad de que aparecieran Tomahawks en Ucrania, declaró inmediatamente su disposición a reanudar las conversaciones", dijo Zelenski en Londres.

