Zelenski pide "avanzar más rápidamente" en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes la necesidad de "avanzar más rápidamente" en los trabajos en torno a las garantías de seguridad para el país, después de que tanto él como su homólogo francés, Emmanuel Macron, anunciaran el jueves que al menos 26 países de la conocida como Coalición de Voluntarios han comprometido ayudas concretas para una futura fuerza que garantice "por tierra, mar o aire" la seguridad de Ucrania una vez se acuerde un alto el fuego con Rusia.

"Es importante avanzar más rápidamente en las garantías de seguridad para Ucrania, ser lo más productivos posibles junto con Estados Unidos y fortalecer nuestra defensa aérea", ha dicho Zelenski tras "una conversación muy sustancial" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Continuamos nuestra coordinación en nombre de la verdadera diplomacia", ha señalado el mandatario ucraniano en su cuenta en la red social X, donde ha señalado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "hace como que no necesita la paz o las negociaciones, pero la presión global puede lograr el interés ruso a la hora de poner fin a la guerra".

Macron sostuvo el jueves tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios que el objetivo del acuerdo, a la espera no obstante de que "en los próximos días" Estados Unidos pueda aclarar cuánto y de qué manera se implicará en ese futuro marco, es "prevenir una nueva agresión" por parte de Rusia y garantizar la "seguridad duradera" de un país que "no ha elegido la guerra".

Zelenski describió el anuncio como "la primera cosa concreta" dentro de las negociaciones en marcha para unas futuras garantías de seguridad.

En respuesta, Putin ha advertido este mismo viernes que cualquier despliegue de tropas occidentales en territorio de Ucrania sería un "objetivo legítimo".

"Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partiremos de la base de que serían objetivos legítimos para su destrucción", ha subrayado, antes de argumentar que "no ve qué sentido" tiene la presencia de estos militares "si se adoptan decisiones que lleven a una paz a largo plazo".