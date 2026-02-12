Zelenski pide más presión de EEUU sobre Rusia para poner fin a la guerra antes de verano

KIEV, 12 feb (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que Estados Unidos debía ejercer más presión sobre Rusia si quería que la guerra terminara antes del verano, y añadió que no estaba claro si Moscú asistiría a las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos la próxima semana.

El líder ucraniano, que ya había dicho anteriormente que Washington quiere poner fin a la guerra, que dura ya cuatro años, antes de junio, dijo que Rusia aún estaba deliberando sobre si participar en la próxima ronda de conversaciones de paz trilaterales propuesta en Miami.

Zelenski dijo que Ucrania estaba dispuesta a asistir a la reunión, que sigue a dos rondas de negociaciones trilaterales en Abu Dabi durante el último mes que no han logrado ningún avance.

"No solo depende de Ucrania, sino también de Estados Unidos, que debe ejercer presión —perdón por decirlo así, pero no hay otra manera— debe ejercer presión sobre Rusia", dijo sobre un posible acuerdo de paz para el verano.

ESTADOS UNIDOS PROPONE UNA REUNIÓN EN MIAMI, SEGÚN FUENTES

El Kremlin dijo el martes que aún no se había fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones de paz, pero señaló que era probable que las negociaciones se celebraran pronto.

Tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que responsables estadounidenses habían propuesto una reunión trilateral el lunes y el martes en Miami.

La Casa Blanca se negó a comentar cuándo se celebraría la próxima ronda de conversaciones.

Zelenski desmintió el miércoles una información publicada por el Financial Times, según la cual tenía la intención de anunciar el 24 de febrero, cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, sus planes para celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre un acuerdo de paz.

Ucrania solo celebraría elecciones después de que se establecieran las garantías de seguridad adecuadas por parte de Estados Unidos y otros aliados occidentales, dijo Zelenski a los periodistas a través de una rueda de prensa en un chat de WhatsApp.

Citando a funcionarios ucranianos y europeos que participaron en las conversaciones, el Financial Times informó de que Ucrania había comenzado a planificar la celebración de elecciones presidenciales junto con un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia.

Cuando se le preguntó sobre el artículo del Financial Times, Zelenski respondió a los periodistas que era la primera vez que oía hablar de tal anuncio el 24 de febrero.

"Incluso si hubiera un objetivo o se tomaran las medidas adecuadas para adelantar ciertas elecciones, creo que sería una idea absolutamente estúpida elegir esa fecha para hablar de política", dijo Zelenski. "Primero la seguridad, luego la política".

