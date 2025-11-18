Zelenski planea una visita a Turquía para intentar reactivar las conversaciones de paz

KIEV, 18 nov (Reuters) -

El presidente Volodímir Zelenski dijo que tenía previsto viajar a Turquía el miércoles en un intento de reavivar las conversaciones con Rusia sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania.

Una fuente turca dijo que el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff también visitaría Turquía el miércoles y se uniría a las conversaciones previstas allí con Zelenski.

"Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios. Hacer todo lo posible para acercar el final de la guerra es la máxima prioridad de Ucrania", dijo Zelenski, que se encontraba de visita en España el martes, sobre las reuniones en Turquía.

No ha habido conversaciones cara a cara entre Kiev y Moscú desde que se reunieron en Estambul en julio.

Ucrania y Rusia han celebrado varias rondas de conversaciones en Estambul que han desembocado en el intercambio de miles de prisioneros de guerra y los restos de soldados muertos.

No obstante, las dos partes no han logrado avances hacia un alto el fuego o un acuerdo para poner fin a la guerra que dura ya casi cuatro años.

Zelenski dijo que Kiev también está trabajando para restablecer el intercambio de prisioneros de guerra. (Información de Anastasiia Malenko y Tuvan Gumrukcu; edición de Alison Williams; edición en español de Paula Villalba)