Zelenski prepara respuesta tras enmendar el plan de EE. UU. para terminar con la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió con el papa León XIV en Italia como parte de una gira para aunar apoyos en Europa mientras se prepara para dar este martes su respuesta al plan propuesto por Estados Unidos, enmendado tras varios ciclos de negociaciones.

Su visita a Italia sigue a las reuniones que mantuvo el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, en medio de las presiones de su homólogo estadounidense Donald Trump para pactar un plan para terminar destinado a atajar las hostilidades, que Zelenski dijo estar revisando.

Trump acusó a Zelenski el domingo de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración y ha llegado incluso a decir que Kiev está "utilizando la guerra" para evitar convocar elecciones, en una entrevista publicada este martes por Politico.

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", dijo el presidente estadounidense. A raíz de la ley marcial impuesta por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, la convocatoria de elecciones se pospuso.

Por su parte, los aliados de Kiev consideraron que la primera versión del plan de Washington era demasiado favorable a Rusia. En un principio, ese documento tenía 28 puntos, pero quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelenski.

"Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios", indicó el presidente ucraniano durante una rueda de prensa en línea el lunes.

"Mañana [martes] por la noche haremos todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos", precisó.

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Según Zelenski, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró.

"Lo esencial es saber lo que nuestros socios están dispuestos a hacer si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión", señaló.

Rusia, con "ventaja" según Trump

El encuentro entre Zelenski y el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde León XIV "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", indicó el Vaticano en un comunicado.

El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni este martes.

Meloni ha apoyado firmemente a Kiev pese a las reticencias de uno de sus socios de coalición, Matteo Salvini, líder del partido nacionalista La Liga.

Italia ha proporcionado armas a Ucrania pero descartó enviar tropas a la exrepública soviética, como sí propusieron Reino Unido y Francia.

La autorización para que Italia ayude militarmente a Ucrania expira el 31 de diciembre pero la semana pasada el gobierno italiano aplazó la decisión de si la prolonga o no. Según la prensa, Salvini habría cuestionado si es necesario hacerlo, en vista de los diálogos de paz.

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump, que había prometido acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, adoptó una actitud cambiante hacia Kiev, acusando a Zelenski de no ser lo suficientemente agradecido con Estados Unidos.

Sin embargo, también expresó su frustración respecto al presidente ruso, Vladimir Putin, y hace poco impuso sanciones a las petroleras rusas.

Con todo, el republicano considera que Moscú tiene "ventaja" en el conflicto por ser "mucho más grande", según dijo a Politico.

Según Trump, "parte del problema" es que Zelenski y Putin "realmente se odian" y que, por lo tanto, "les resulta muy difícil intentar llegar a un acuerdo".

