Zelenski presenta su "plan de la victoria" mientras ucrania se enfrenta a precario momento

Por Olena Harmash y Tom Balmforth

KIEV, 16 oct (Reuters) - El presidente ucraniano Volodímir Zelenski desveló el miércoles en el Parlamento su esperado "Plan de la Victoria", en el que insta a su país, cansado de la guerra, a permanecer unido en un momento precario previo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de su principal aliado, Estados Unidos.

Mientras las tropas rusas avanzan en el este del país y se avecina un invierno sombrío por la escasez de energía, el mandatario ucraniano explicó a los legisladores que su plan contiene cinco puntos principales que dependen de sus aliados, incluida una invitación incondicional a unirse a la OTAN y un apoyo armamentístico específico.

"Junto con nuestros socios, debemos cambiar las circunstancias para que la guerra termine. Independientemente de lo que quiera (el presidente ruso, Vladimir) Putin. Todos debemos cambiar las circunstancias para que Rusia se vea obligada a la paz", dijo a los diputados y altos funcionarios.

Su tercer punto hizo hincapié en la necesidad de que Ucrania adquiera una capacidad de disuasión no nuclear que, en su opinión, sería suficiente para destruir el poder militar ruso. No dio más detalles, pero indicó que existe un apéndice secreto adicional que no puede revelar.

Asimismo, afirmó que el plan también prevé un papel occidental en la defensa de los recursos minerales naturales de Ucrania frente a los ataques rusos, así como promesas de reconstrucción tras la guerra.

Al discurso asistieron sus altos mandos militares, de inteligencia y políticos, así como legisladores, algunos de los cuales se levantaron ocasionalmente para aplaudir.

El Kremlin dijo que es demasiado pronto para comentar en detalle el plan de Zelenski, pero que Kiev necesita "recuperar la sobriedad" y darse cuenta de la inutilidad de las políticas que está llevando a cabo.

Tras dos años y medio de guerra, el discurso trató de persuadir a la exhausta opinión pública de que la guerra puede terminar pronto y de subrayar la importancia de que los ucranianos de a pie permanezcan unidos mientras se acumulan los desafíos bélicos. "Hemos logrado y estamos logrando resultados en las batallas gracias a nuestra unidad. Por lo tanto, por favor, no perdamos la unidad", afirmó.

(Reporte adicional de Yuliia Dysa; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters