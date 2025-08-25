Zelenski propone a Noruega que destine los fondos de sus programas de ayuda civil a la compra de drones

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto a las autoridades noruegas que destine los programas de ayuda a la compra y la fabricación de drones. "Ya han salvado miles de vidas, derriban misiles balísticos rusos con gran eficacia", ha argumentado ante el primer ministro Jonas Gahr Store.

Zelenski ha contado que ha solicitado a Store que considere la posibilidad de destinar a la compra de este tipo de vehículos aéreos no tripulados lo que resta del programa Nansen para Ucrania de este año, una iniciativa que engloba la financiación de diferentes programas, sobre todo civiles de apoyo a Ucrania.

"Cuantos más drones tengamos, tanto para proteger nuestras posiciones como para ataques de largo alcance, mayor será la presión hacia Rusia", ha valorado Zelenski, quien ha agradecido a Store el apoyo de Noruega durante estos tres últimos años.

"Todos nuestros socios conocen nuestras necesidades de defensa aérea. Esperamos que el ejemplo de Noruega en este campo sea imitado por otros países, en particular los países escandinavos", ha dicho, aprovechando que Store ha visitado Kiev.

El primer ministro noruego ha adelantado que planteará ante el Parlamento continuar con la ayuda a Ucrania para el próximo año, con fondos que alcanzarán los US$8500 millones (7200 millones de euros) y que confía en que dé el visto bueno como viene ocurriendo estos años atrás.

En paralelo, Noruega desarrolla el programa Nansen para Ucrania, que engloba varias iniciativas tanto civiles como militares y que cuenta con un presupuesto de unos 205.000 millones de coronas noruegas (17.300 millones de euros).