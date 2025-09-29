Zelenski propone la creación de un escudo para proteger el espacio aéreo de la OTAN de la amenaza rusa

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propone a sus socios de la OTAN la creación de un escudo para frenar las "amenazas aéreas" de Moscú, en respuesta a la reciente intromisión de drones y aeronaves de combate rusas en territorio de algunos de ellos. "Rusia está poniendo a prueba vuestras capacidades", ha dicho.

"Ucrania puede contrarrestar todo tipo de drones y misiles rusos, y si actuamos juntos en la región, tendremos suficiente armamento y capacidad de producción. Si Rusia pierde la capacidad de atacar el cielo, no podrá continuar la guerra y tendrá que buscar otras formas de coexistir", ha afirmado Zelenski.

"Rusia está probando hasta dónde puede llegar, quiere desviar el foco de la brutal guerra en Ucrania", ha avisado el presidente Zelenski a través de videoconferencia en un foro sobre seguridad, celebrado en Varsovia.

Zelenski ha mencionado los últimos incidentes en lo que una decena de drones rusos sobrevolaron de manera ilegal el espacio aéreo polaco y aviones de combate cometieron la misma intromisión en territorio estonio. "Casi todas las amenazas a la seguridad de Europa surgen actualmente de Rusia", ha dicho.

Es por ello que ha criticado las voces que cuestionan que se siga apoyando militarmente a su país bajo la premisa de que eso calmaría a Rusia, sobre quien ha pedido de nuevo sanciones aún más profundas que las que ha recibido hasta ahora, incluida la confiscación por parte de Europa de los activos rusos congelados.

Zelenski ha asegurado que confía en que el decimonoveno paquete de sanciones de la UE contra Rusia sea lo suficientemente "contundente" no solo para ejercer una verdadera presión sino también para "demostrar a Estados Unidos que Europa no hará menos" que el presidente Donald Trump.

"La respuesta a estos riesgos no debe centrarse únicamente en el país afectado; debe considerarse que toda Europa está bajo la amenaza de Rusia", ha insistido, por otro lado, en un comentario en sus redes sociales, desde donde ha apelado a sus socios a actuar bajo "una voz unida".

"Rusia quiere que la OTAN responda, pero solo parcialmente, sin Estados Unidos. Una voz unida es esencial y debe responder a todo lo que Rusia haga y crea que puede salirse con la suya", ha subrayado el mandatario ucraniano.