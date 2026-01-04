Zelenski propone que su ministro de Defensa asuma la cartera de Energía

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso el sábado que su actual ministro de Defensa, Denis Shmigal, ocupe la cartera de Energía, en el último de una serie de reajustes dentro de su gabinete.

El anuncio coincidió con una reunión de consejeros de seguridad de los países aliados de Ucrania y de la OTAN en Kiev, en el marco de las negociaciones en curso sobre un plan destinado a poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa.

Según el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, los "consejeros de seguridad nacional de países europeos llegaron a Kiev" este sábado por la mañana. En el encuentro que tenían agendado debían tratar "cuestiones de seguridad y de economía", elaborar "documentos marco" y preparar "las próximas etapas de las negociaciones", según Umerov.

Zelenski no explicó por qué estaba realizando los cambios dentro de su Ejecutivo, que se producen en un momento crítico del conflicto.

Shmigal había asumido la cartera de Defensa el pasado julio pero Zelenski prevé reemplazarlo por Mijaílo Fiódorov, de 34 años, y que actualmente es ministro de Transformación Digital.

Fiódorov es un político relativamente novel y poco conocido por el pueblo ucraniano.

Los nombramientos requieren la aprobación del Parlamento, aunque este se ha alineado en gran medida con Zelenski desde la invasión rusa y es poco probable que vote en contra de sus decisiones.

Al anunciar la decisión en la red social X, Zelenski dijo que esperaba que Shmigal aplicara su enfoque "sistemático" del cargo de Defensa a la cartera de Energía.

Zelenski también anunció el viernes un nuevo jefe de gabinete, después de que su principal asistente renunciara en noviembre debido a un escándalo de corrupción.