Zelenski propone un escudo aéreo conjunto de Ucrania con los aliados europeos

VARSOVIA, 29 sep (Reuters) -

Ucrania desearía construir un escudo conjunto de defensa aérea para protegerse de las amenazas de Rusia junto con sus socios europeos, dijo el lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Los líderes de la OTAN han afirmado que Rusia ha estado poniendo a prueba la preparación y resolución de la alianza con incursiones en el espacio aéreo de Polonia y los países bálticos y Kiev afirma que su experiencia a la hora de hacer frente a amenazas aéreas sería valiosa.

"Ucrania propone a Polonia y a todos nuestros socios construir un escudo conjunto plenamente fiable contra las amenazas aéreas rusas", dijo en un discurso ante el Foro de Seguridad de Varsovia transmitido por videoconferencia.

"Esto es posible. Ucrania puede contrarrestar todo tipo de drones y misiles rusos y si actuamos juntos en la región tendremos suficientes armas y capacidad de producción", añadió.

Al preguntársele por Donald Trump, Zelenski dijo que la actitud del presidente de Estados Unidos hacia Ucrania y la seguridad en Europa había cambiado.

"A día de hoy la postura del presidente Trump en mi opinión es realmente equilibrada y apoya la postura de Ucrania, aunque sin duda quiere permanecer y ser un mediador entre nosotros y Rusia para poner fin a esta guerra". (Información de Anna Koper y Barbara Erling; redacción de Alan Charlish; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)