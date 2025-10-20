Zelenski propone una nueva prórroga de 90 días de la ley marcial y la movilización general en Ucrania

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha presentado este lunes ante el Parlamento sendos proyectos de ley para prorrogar durante otros 90 días la ley marcial y la movilización general decretadas tras la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022.

Los proyectos han sido publicados durante la jornada por la Rada Suprema de Ucrania en su página web, de cara al análisis de las propuestas en las comisiones correspondientes y posteriormente en el pleno.

Zelenski promulgó por última vez en julio sendas leyes para extender la ley marcial y la movilización general después de que el Parlamento aprobara sus propuestas, que se espera que esta vez cuenten igualmente con el apoyo del legislativo.

Ucrania se ha visto sumido en una guerra con Rusia a raíz de la orden de invasión dictada el 24 de febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin, tras cerca de ocho años de conflicto entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos en las provincias de Donetsk y Lugansk, situadas en la región del Donbás (este).