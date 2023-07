Zelenski realizará hoy su primera visita oficial a Bulgaria

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, realizará este jueves una visita oficial a Bulgaria, su primer desplazamiento a Sofia desde su llegada al cargo, tal y como ha confirmado el primer ministro búlgaro, Nikolai Denkov.

"He llamado al presidente (húngaro, y le he dicho: 'Viene Zelenski, para que lo tenga en cuenta y decida cuándo se reúne con él. Es la forma de ver un diálogo constructivo", ha manifestado, antes de agregar que "Bulgaria no necesita tensiones interinstitucionales".

Así, ha defendido el apoyo de Sofia a Kiev en el marco de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022, y ha recordado que "Ucrania es un país atacado". "70 años después de la Segunda Guerra Mundial, los pilares de la paz mundial consisten en respetar el principio de que las fronteras nacionales son inviolables", ha argumentado.

"Rusia violó esta norma, atacó a un país vecino y todo los países deben ayudar a restaurar las fronteras originales para restaurar el orden en las relaciones internacionales, dado que lo que un agresor hace en un sitio, otros intentarán hacerlo", ha manifestado, según ha recogido el portal búlgaro de noticias Novinite.

Por otra parte, ha aseverado que este apoyo a Ucrania se fundamenta también en "la seguridad de Bulagria". "Rusia ha amenazado en repetidas ocasiones que después de Ucrania, Moldavia, los estados bálticos y por qué no otros que son miembros de la OTAN, podrían ir después", ha señalado.

"Son amenazas preocupantes. Recuerdo además que Bulgaria fue declarado como Estado enemigo sin haber hecho nada para ello. Es bueno recordar que el Ejército ruso entró en Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial sin que Bulgaria declarara la guerra a la Unión Soviética", ha dicho. "Si Ucrania gana la guerra, la frontera desde la que podemos esperar una agresión estará lejos de la frontera de Bulgaria. Si pierde la guerra, la cosa sería diferente", ha zanjado.

La invitación ha sido entregada a Zelenski después de que el nuevo Gobierno de coalición, de tendencia prooccidental e integrada por varios bloques políticos rivales, tomara posesión el 6 de junio tras varios años de estancamiento político y reiteradas elecciones anticipadas. Las nuevas autoridades han propuesto aumentar la entrega de ayuda a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia.

Las informaciones en torno a la posible visita de Zelenski fueron publicadas el martes por el portal búlgaro 24chasa, que citó fuentes diplomáticas. El ministro de Defensa de Bulgaria, Todor Tagarev, lamentó durante la jornada del miércoles la filtración de estos detalles de cara al desplazamiento de Zelenski a Sofía, que había sido mantenido en secreto por motivos de seguridad.

Europa Press