Zelenski rechaza nuevamente negociar con Putin hasta que retire sus tropas de Ucrania

Afirma que los militares rusos son carne de cañón y lamenta que Moscú "no le importen las bajas"

MADRID, 26 Ene. 2023 (Europa Press) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este jueves su negativa a negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, hasta que este ordene la salida definitiva de las tropas rusas del país.

En este sentido, ha recalcado que las conversaciones "solo serán posibles si Rusia retira sus solados, admite su error y nombra un nuevo Gobierno", tal y como ha señalado durante una entrevista con la cadena de televisión británica Sky News.

"Solo entonces sería posible", ha dicho antes de hacer hincapié en que reunirse con Putin "no tendría ningún sentido". "Para mí esto no es interesante, ni reunirnos ni hablar", ha sostenido. "Ellos no quieren hablar. Así era su postura incluso antes de la invasión. Es lo que Putin decidió", ha manifestado.

En este sentido, ha alertado de que Ucrania "solo es un primer paso para Putin". "Antes de la guerra, había reuniones. Vi a un hombre que decía que iba a hacer una cosa y hacía otra. Para mí, ahora mismo, no es nadie", ha continuado.

Por otra parte, ha acusado a Rusia de enviar a la guerra a soldados que sirven como "carne de cañón". "No les importan las bajas", ha aseverado, si bien ha admitido la fuerte presión ejercida por el Ejército británico la región de Zaporiyia.

"Es un número extraordinario. No les importa siquiera. Quiero decir, no tienen en cuento a su propia gente... Pero por lo que hemos visto y contabilizado, hay miles de muertos en su bando y simplemente los siguen mandando, los lanzan y lanzan", ha incidido.

Europa Press