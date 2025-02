Zelenski reclama un acuerdo "justo" con EEUU sobre recursos mineros ucranianos

Cada vez más criticado por su par estadounidense Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes que espera lograr un acuerdo "justo" con Washington para que pueda explotar los recursos minerales del país.

"Los equipos ucraniano y estadounidense trabajan en un proyecto de acuerdo entre nuestros gobiernos (...) y lo principal es definir los detalles para que pueda funcionar. Espero un resultado, un resultado justo", declaró Zelenski en su alocución diaria.

A principios de febrero, Trump anunció que deseaba negociar un acuerdo con Ucrania para poder acceder al 50% de sus minerales estratégicos a cambio de la ayuda prestada en la guerra contra la invasión de Rusia.

Ucrania, sin embargo, rechazó esta primera propuesta estadounidense argumentando que no ofrecía garantías de seguridad a su país.

La tensión entre Ucrania y Estados Unidos, desde entonces, se ha incrementado. "He tenido muy buenas discusiones con [el presidente ruso, Vladimir] Putin y no tan buenas con Ucrania. No tienen cartas en mano, pero están jugando duro", afirmó Trump. "No vamos a permitir que esto continúe", sentenció.

El dirigente estadounidense dijo el viernes que no consideraba esencial que Zelenski estuviera presente en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

"No creo que sea muy importante que esté en las reuniones", sostuvo en Fox Radio. "Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", añadió.

Poco después, Trump sugirió que Zelenski y Putin tendrían que "juntarse" para poner fin al conflicto. "Creo que el presidente Putin y el presidente Zelenski tendrán que juntarse. Porque, ¿saben qué? Queremos acabar con la muerte de millones de personas", dijo.

- "Valiente" o "dictador" -

En un peligroso giro para Ucrania, Estados Unidos, su principal proveedor de ayuda militar y financiera, inició un acercamiento hacia el Kremlin en este inicio de mandato de Trump, que llegó a tildar a Zelenski de "dictador".

Un alto cargo ucraniano indicó, sin embargo, que Kiev y Washington "continúan" negociando un acuerdo sobre recursos mineros estratégicos ucranianos.

"Hay un intercambio constante de proyectos de documentos, enviamos otro ayer" y "esperamos una respuesta" estadounidense, aseguró la fuente a la AFP, bajo condición de anonimato.

El asesor estadounidense de seguridad nacional, Mike Waltz, afirmó este viernes que Zelenski firmará "a muy corto plazo" un acuerdo, "y eso es bueno para Ucrania".

En contraste con los ataques de los últimos días, el emisario de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, optó por un tono más conciliador y declaró que mantuvo una reunión "positiva" con el "valiente" Zelenski en Kiev el jueves.

Ante el distanciamiento de Washington, el dirigente ucraniano multiplica los contactos con sus aliados europeos, a quienes reclamó este viernes "hacer más para garantizar la paz" siempre "en colaboración con Estados Unidos".

Zelenski conversó con su homólogo polaco, Andrzej Duda, y también con el jefe del gobierno saliente alemán, Olaf Scholz, quien insistió en que Kiev "debe estar en la mesa de negociaciones".

El mandatario alemán también defendió que "las cuestiones de seguridad en Europa deberían debatirse conjuntamente con los europeos" después del malestar generado en el Viejo Continente por la reunión en Riad entre rusos y estadounidenses.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, justificó el jueves este encuentro bilateral y aseguró que el objetivo era verificar si Moscú va "en serio".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró el viernes que el presidente Putin está "abierto" a negociaciones de paz.

"Tenemos nuestros objetivos relacionados con nuestra seguridad nacional y nuestros intereses nacionales, y estamos dispuestos a alcanzarlos a través de negociaciones de paz", declaró el vocero.

- Avances rusos en el frente -

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones ucranianas de las que reivindica su anexión, además de la península de Crimea, y que renuncie a incorporarse a la OTAN, algo que Kiev rechaza tajantemente.

Trump y sus colaboradores consideraron "poco realista" la adhesión de Ucrania a la OTAN y su ambición de recuperar los territorios tomados por Rusia.

A pocos días del tercer aniversario del inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022, la situación sigue siendo difícil para las tropas ucranianas, menos numerosas y peor equipadas.

El viernes, el ejército ruso reivindicó la toma de dos localidades situadas en la región oriental de Donetsk, cerca de la frontera con la de Dnipropetrovsk.

En este contexto tanto bélico como diplomático, la Unión Europea y varios dirigentes europeos intentan movilizarse para apoyar a Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará el lunes a Washington, donde se reunirá con Trump. El mandatario aseguró el jueves en redes sociales que le dirá a su homólogo estadounidense que "no puede ser débil" frente a Putin.

El primer ministro británico, Keir Starmer, acudirá a Washington el jueves.

