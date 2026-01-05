Zelenski reemplaza al jefe de Seguridad conocido por espectacular operativo contra Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski reemplazó el lunes al jefe del Servicio de Seguridad Nacional (SBU), Vasil Maliuk, conocido por haber dirigido espectaculares operaciones contra Rusia, en el marco de una amplia reorganización de sus fuerzas.

"Le agradecí su trabajo", declaró Zelenski en redes sociales, y agregó que el general de 42 años se concentrará ahora en "operaciones asimétricas" contra Rusia, sin dar más precisiones.

Maliuk se volvió muy popular en Ucrania tras una serie de ofensivas de gran repercusión como la operación "Telaraña", que en 2025 destruyó varios bombarderos rusos en un ataque coordinado con drones enviados clandestinamente a Rusia dentro de camiones.