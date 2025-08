Zelenski reitera su voluntad de celebrar una cumbre con Putin a pesar del ataque ruso del jueves contra Kiev

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido en que está dispuesto a mantener una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si es cierto que Moscú se presenta con una "voluntad sincera" de poner fin a las hostilidades a pesar del "brutal" ataque ruso desencadenado el pasado jueves sobre Kiev, que ha dejado hasta ahora 31 muertos. "Si vemos señales de una voluntad genuina de acabar con la guerra con dignidad y establecer una paz duradera de verdad, no solo un intento de ganar tiempo para hacer la guerra o retrasar las sanciones, entonces reafirmamos nuestra voluntad de reunirnos a nivel de líderes en cualquier momento", ha manifestado el presidente ruso. En este sentido, el presidente de Ucrania ha pedido ir "más allá de los cruces de declaraciones y de las conversaciones técnicas" como las que han ocurrido hasta ahora en Estambul (Turquía) para avanzar hacia "conversaciones entre líderes" tal y como recomienda Estados Unidos. "Estados Unidos lo ha propuesto. Ucrania lo respalda. Solo falta la voluntad de Rusia", ha añadido por esta parte. Zelenski también ha informado en sus redes sociales de que este viernes ha mantenido una conversación con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, a quien ha insistido que mantenga la presión sobre Moscú con el ejercicio de sanciones y siga colaborando con la doctrina militar de Kiev, en particular en lo que se refiere a la fabricación de aviones no tripulados. "Hemos hablado de la urgente necesidad de aumentar la producción de drones, especialmente de drones interceptores. Existe una necesidad financiera específica y acordamos encontrar una solución", ha explicado el presidente ucraniano. "También hemos hablado de sanciones. Rusia las teme sinceramente, por mucho que finja que no le importan en absoluto. Sin duda, las sanciones están funcionando, y habrá más. Estamos trabajando con todos en medidas restrictivas coordinadas", ha añadido Zelenski.