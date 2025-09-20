Zelenski reporta tres muertos en Ucrania tras ataque ruso con 40 misiles y 580 drones

Rusia lanzó 40 misiles y alrededor de 580 drones contra Ucrania en un "ataque masivo" que mató a tres personas e hirió a decenas, afirmó el sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

En las últimas semanas, Rusia intensificó sus ataques con misiles y drones contra Ucrania a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para llegar a un alto el fuego.

Desde Kiev, este recrudecimiento de la ofensiva se interpreta como un intento deliberado de hacer descarrilar las maniobras de paz.

Distintas regiones ucranianas informaron de ataques importantes en la noche del viernes al sábado y las autoridades del país lanzaron una alerta aérea a nivel nacional.

"Cada ataque así no es una necesidad militar, sino una deliberada estrategia de Rusia para aterrorizar a civiles y destruir nuestra infraestructura", dijo en redes sociales Zelenski.

El dirigente ucraniano reclamó nuevamente a sus aliados el envío de más sistemas de defensa aérea y más sanciones para Moscú.

Poco antes, el jefe militar de la región de Dnipropetrovsk, Serguii Lisak, había señalado un importante ataque ruso que causó un muerto y 26 heridos, uno de ellos grave.

En la capital de esta región en el centro-este, Dnipró, "un misil con municiones de racimo impactó directamente un edificio de apartamentos", afirmó Zelenski.

De su parte, las autoridades rusas afirmaron que sus fuerzas habían rechazado ataques "masivos" de Ucrania en las regiones de Volgogrado y Rostov, en el sureste del país.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas de defensa aérea "interceptaron y destruyeron" 149 drones ucranianos durante la noche.

bur-jc/dth-pt/dbh/pb