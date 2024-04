Zelenski reprocha a sus socios que Ucrania no está recibiendo la misma ayuda que Israel

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reprochado a sus socios no estar haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania como sí lo estarían haciendo con Israel, con quien no se utiliza el argumento de "arrastrar a la OTAN" a una guerra como sí sucede, ha dicho, en el marco de la invasión rusa.

"Cuando los aliados dicen que no pueden darnos según qué arma o que no pueden estar presentes en Ucrania porque parecerá que se está arrastrando a la OTAN a la guerra, les pregunto, ¿Israel está en la OTAN? Israel no es miembro de la Alianza", ha recriminado Zelenski en una entrevista para la cadena estadounidense PBS.

Zelenski ha señalado que durante el ataque a gran escala de Irán del pasado fin de semana sobre territorio israelí, algunos miembros de la OTAN "defendieron" y "demostraron" que Israel no estaba solo, en referencia a la intervención de países como Estados Unidos, Reino Unido, o Francia, para neutralizar los misiles iraníes.

"Esta es una lección y una respuesta para todos aquellos que dicen en diferentes continentes que se debe ayudar a Ucrania con mucho cuidado para no arrastrar a los países de la OTAN a la guerra", ha apuntado Zelenski.

Una vez más, el presidente ucraniano ha demandado a sus socios que continúen suministrando armamento para hacer frente al Ejército ruso, en especial Estados Unidos, que sin su ayuda, admite, no hay "ninguna posibilidad de ganar".

Zelenski ha asegurado que actualmente por cada proyectil de artillería que tienen, Rusia cuenta con diez. "Con tales estadísticas, nos harán retroceder todos los días. Si queremos defender lo que está bajo nuestro control, entonces debemos recurrir a números proporcionales: diez a diez", ha dicho.