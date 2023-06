Zelenski resalta el avance "paso a paso" hacia territorio controlado por Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado los recientes avances de las fuerzas militares ucranianas en la contraofensiva lanzada contra los territorios controlados por Rusia.

"Nuestras tropas est√°n avanzando paso a paso", ha apuntado Zelenski en su habitual discurso nocturno. "Esta semana llega a su fin. Ha sido una semana muy importante para todos nosotros, para nuestra defensa, por los pasos adelante, por nuestras acciones ofensivas", ha indicado.

El mandatario ucraniano ha aprovechado así para "agradecer a todos nuestros combatientes" que "se han distinguido" en la guerra y ha mencionado en especial por la dureza de la batalla a las fuerzas activas en Tavria y el trabajo de los equipos de drones de ataque.

Zelenski ha aprovechado adem√°s para desmentir que hayan sido destruidos los misiles Patriot estadounidenses por lo que sigue intecata su capacidad para derribar misiles rusos.

También ha mencionado la gira de dirigentes africanos que han visitado Ucrania y Rusia. "La delegación ha tenido la oportunidad de ver quién está realmente interesado en la paz y quién representa en sí mismo la guerra (...). Todo lo que se habló en Ucrania tiene que ver con la Fórmula de Paz. Punto por punto. Todo. Todo lo que se dijo en Rusia fue sobre la guerra, sobre cómo seguir destruyendo vidas", ha argumentado.

"Es evidente que no hay ninguna alternativa a la Fórmula de Paz" propuesta por Ucrania, ha remachado. "Rusia va a perder los territorios ocupados. No hay y no habrá ninguna alternativa a nuestras medidas para la desocupación", ha subrayado.

Europa Press