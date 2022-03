Zelenski revela que el objetivo de Ucrania es que Rusia se retire a las posiciones del 23 de febrero

Kiev está negociando con Moscú el respeto al idioma ruso dentro de Ucrania

MADRID, 27 Mar. 2022 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha revelado este domingo que el objetivo del Gobierno ucraniano es que Rusia acepte la retirada de sus fuerzas a las previas al inicio de la invasión del 24 de febrero, manteniendo así su presencia en Crimea, Donetsk y Lugansk.

"Queremos reducir lo más posible la cifra de víctimas, reducir la duración de esta guerra. Que las tropas rusas se retiren a los territorios de compromiso, anteriores al ataque", ha afirmado Zelenski en una entrevista con periodistas independientes rusos publicada este domingo a través de redes sociales.

"Entiendo que es imposible obligar a Rusia a liberar totalmente los territorios (ucranianos) porque llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Lo comprendo todo perfectamente. Esto es lo que digo: es un compromiso. Volved a donde todo empezó e intentaremos resolver la difícil cuestión del Donbás", ha apuntado el mandatario ucraniano.

Zelenski ha señalado además al presidente ruso, Vladimir Putin, por "retrasar" cualquier solución. "Tenemos que pactar con el presidente de la Federación Rusa, reunirnos donde sea en el mundo, excepto Ucrania, Rusia y Bielorrusia", ha explicado.

Además ha indicado que la primera condición para cualquier solución política pasa por la retirada de las tropas. "No hay que esperar a que haya cambios en la ley. Cuando los rusos piden que cambiemos la ley y después se irán los tanques, les miramos y les decimos que no queremos hablar", ha explicado.

Zelenski ha manifestado además su disposición a pactar un nuevo intercambio de prisioneros antes incluso del fin de las hostilidades. "Se están preparando listados. Sé que nuestro ejército está realizando listas. Tenemos datos de todos los que están retenidos", ha aseverado. El pasado 24 de marzo se consumó el primer intercambio de prisioneros de guerra.

En cuanto a las bajas, Zelenski ha denunciado que los rusos no permiten recoger los cuerpos de los ucranianos abatidos, pero tampoco recogen a sus propios muertos. "No sé qué pensarán los padres de estos jóvenes. No son ganado. ¿Por qué tienen miedo?", ha reprochado.

Respeto al ruso

Por otra parte, Zelenski ha manifestado su disposición a firmar acuerdos de respeto mutuo a los idiomas de los países vecinos, a sus valores históricos y culturales, y ha revelado que este tema está siendo tratado en las negociaciones bilaterales con Rusia.

"Se está hablando del idioma ruso para que se respeten los idiomas de los pueblos de los vecinos. Me interesa este acuerdo. Me interesan Rusia, Hungría, Polonia, Rumanía,... Tenemos muchas cuestiones históricas diferentes, muchas minorías nacionales", ha indicado.

Con este acuerdo "bastaría para respetar ciertos idiomas dentro y fuera de nuestro país". "Estoy seguro de que el tema del idioma saldrá de la agenda porque se resolverá con este acuerdo", ha remachado.

"Dejad de jugar. Los húngaros juegan con eso, aunque menos, y los rusos también lo hacen. Dejad de jugar con temas como el ciere de colegios en Ucrania. ¿Queréis colegios rusos? ¿Queréis estudiar en ruso? De acuerdo, pero con una condición: nosotros nos abrimos a vosotros y vosotros os abrís a nosotros", ha argumentado.

Zelenski ha destacado que "el ruso es el idioma oficial de la Federación Rusa" por lo que ha pedido "respeto" porque "el ucraniano es nuestro idioma estatal". "No hace falta decir que es un no-lenguaje o que es el idioma de los analfabetos", ha apuntado.

Censura a la entrevista en rusia

La autoridad de supervisión de los medios de comunicación de Rusia, Roskomnadzor, ha difundido una nota en la que alerta de que ningún medio podrá difundir esta entrevista realizada por varios periodistas rusos independientes a Zelenski.

La larga entrevista ha sido publicada por el propio Zelenski en su canal de Telegram y en ella participan periodistas conocidos en Rusia como Mijail Zigar o Tijon Dziadko, director de la televisión TV Rain, recientemente cerrada.

"Rusia debe conocer la verdad. Los periodistas rusos del canal de YouTube de Zigar, TV Rain, el portal Meduza y de 'Kommersant' y 'Novaya Gazeta' han obtenido respuesta a todas sus preguntas", ha destacado el mandatario ucraniano.

La propia Roskomnadzor ha publicado en Telegram que algunos de estos medios están considerados como "agentes extranjeros". "Roskomnadzor advierte a los medios de comunicación rusos de que no publiquen esta entrevista", ha indicado.

"Los medios que hayan realizado entrevistas serán sometidos a escrutinio para determinar el alcance de su responsabilidad y la respuesta apropiada que se adoptará", ha explicado el organismo.

Este mismo domingo ha trascendido que Roskomnadzor ha suspendido el acceso al portal del periódico alemán 'Bild' y a la web del periodista Alexander Nevzorov.

El pasado 22 de marzo se abrió una investigación penal contra Nevzorov, asentado en el extranjero por difusión de información falsa sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en territorio ucraniano, concretamente sobre el bombardeo de una maternidad de Mariúpol.

Varios portales de noticias han sido censurados a petición de la Fiscalía General amparada en una nueva ley de prensa que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por expresarse en contra de la guerra.