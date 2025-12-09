Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este martes que está "listo" para celebrar elecciones en su país, después de que Donald Trump criticara que no se organicen comicios en Ucrania por la guerra con Rusia.

"Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelenski a los periodistas, y precisó que pidió que se preparen "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

El presidente estadounidense acusó a Kiev de estar "utilizando la guerra para no celebrar elecciones", ya que el país debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, ya que desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial.

