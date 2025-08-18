Zelenski se dirige a Washington mientras Trump presiona para lograr un acuerdo con Rusia

Por Max Hunder

KIEV, 18 ago (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos se reunirán el lunes en Washington con Donald Trump para diseñar un acuerdo de paz, ante el temor de que el presidente estadounidense intente presionar a Kiev para que acepte un acuerdo favorable a Moscú.

Los líderes europeos de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia y la OTAN esperan apoyar a Zelenski en un momento diplomático crucial de la guerra y evitar que se repita el encuentro de febrero en el Despacho Oval entre Trump y el dirigente ucraniano.

Trump se reunirá primero con Zelenski en el Despacho Oval y después con todos los líderes europeos juntos en el Salón Este de la Casa Blanca, informó la Casa Blanca.

Después de desplegar la alfombra roja para el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes, Trump dijo que un acuerdo debe ser alcanzado para poner fin a la guerra de 42 meses de duración que ha matado a decenas de miles y desplazado a millones de personas.

"Rusia es una potencia muy grande, y ellos no lo son", dijo Trump sobre Ucrania.

Sin embargo, Zelenski ya ha rechazado prácticamente el esbozo de las propuestas de Putin en esa reunión, entre ellas que Ucrania ceda el resto de su región oriental de Donetsk, de la que actualmente controla una cuarta parte.

"Necesitamos negociaciones reales, lo que significa que podemos empezar donde está ahora la línea del frente", dijo el mandatario ucraniano en Bruselas el domingo, y añadió que la Constitución de su país le impedía ceder territorio.

Más preocupante para él es el hecho de que Trump, quien anteriormente estaba a favor de la propuesta de Kiev de un alto el fuego inmediato para llevar a cabo conversaciones de paz más profundas, cambiara de rumbo tras la cumbre y mostrara su apoyo al enfoque preferido por Rusia de negociar un acuerdo global mientras continúan los combates.

"Agradezco al presidente de Estados Unidos su invitación. Todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable", dijo Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram tras llegar a Washington a última hora del domingo. "Rusia debe poner fin a esta guerra, la guerra que empezó. Y espero que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y con nuestros amigos europeos obligue a Rusia a una paz real".

El esbozo de las propuestas de Putin, del que informó Reuters anteriormente, parece imposible de aceptar para Zelenski.

Las fuerzas ucranianas están profundamente atrincheradas en la región de Donetsk, cuyas ciudades y colinas sirven de zona defensiva crucial para frenar los ataques rusos.

Como parte de cualquier acuerdo de paz, Kiev quiere garantías de seguridad suficientes para disuadir a Rusia, que tomó la península ucraniana de Crimea en 2014 y lanzó una invasión total en 2022, de volver a atacar.

Ante el temor de quedar fuera de la conversación tras una cumbre a la que no fueron invitados, los líderes europeos mantuvieron una llamada con el domingo para alinearse en una estrategia común de cara a la reunión con Trump del lunes.

La presencia de seis aliados para respaldar a Zelenski puede aliviar los dolorosos recuerdos de la última visita de Zelenski al Despacho Oval.

"Es importante que los europeos estén allí: (Trump) los respeta, se comporta de manera diferente en su presencia", dijo a Reuters Oleksandr Merezhko, un legislador ucraniano del partido gobernante de Zelenski.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en comentarios a la cadena CBS, descartó que los dirigentes europeos fueran a Washington para proteger a Zelenski.

"No van a estar aquí mañana para evitar que Zelenski sea intimidado. Vienen aquí mañana porque hemos estado trabajando con los europeos", dijo. "Los hemos invitado".

Las relaciones entre Kiev y Washington, que antes eran extremadamente estrechas, han sido tensas desde que Trump asumió el cargo en enero.

Sin embargo, la acuciante necesidad de Ucrania de armas estadounidenses y de inteligencia, algunas de las cuales no tienen alternativa viable, ha obligado a Zelenski y a sus aliados en el continente a apaciguar a Trump, sus parecen contradecir sus objetivos.

En el campo de batalla, Rusia ha ido avanzando lentamente, haciendo valer sus ventajas en hombres y potencia de fuego. Putin dice estar dispuesto a seguir luchando hasta alcanzar sus objetivos militares.

Ucrania espera que la cambiante naturaleza tecnológica de la guerra y su capacidad para infligir bajas masivas a Moscú le permitan resistir, apoyada por la ayuda financiera y militar europea, incluso si las relaciones con Washington se derrumban. (Información de Max Hunder; información adicional de Trevor Hunnicutt; edición de Diane Craft y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)