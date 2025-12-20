Zelenski se muestra a favor de propuesta de EE. UU. de conversaciones a tres bandas si da resultados

KIEV, 20 dic (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski dijo el sábado que Ucrania respaldaría una propuesta estadounidense de conversaciones a tres bandas con Estados Unidos y Rusia si facilitaba más intercambios de prisioneros y allanaba el camino para reuniones de líderes nacionales.

Zelenski, en declaraciones a periodistas locales en Kiev, dijo también que el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, le había informado de las últimas conversaciones mantenidas el viernes con los negociadores estadounidenses en Estados Unidos.

Una nueva ronda estaba prevista para el sábado, dijo, centrada en la recuperación de Ucrania tras la guerra. El enviado especial ruso Kirill Dmitriev también se encontraba en Miami para mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses.

Zelenski dijo que Estados Unidos estaba proponiendo ahora conversaciones a tres bandas -Estados Unidos, Ucrania y Rusia- a nivel de asesores de seguridad nacional.

"Si una reunión de este tipo pudiera celebrarse ahora para permitir el intercambio de prisioneros de guerra o si una reunión de asesores de seguridad nacional lograra un acuerdo sobre una reunión de líderes (...) no puedo oponerme. Apoyaríamos esa propuesta estadounidense. Veamos cómo van las cosas".

Zelenski dijo que Ucrania estaba a favor de propuestas que dejaran la "línea de contacto" donde estaba sin que Ucrania tuviera que ceder territorio que aún controla en la región industrial de Donbás, en el este de Ucrania.

"Para mí, la versión justa es que nos quedamos donde estamos ahora", dijo.

"Se trata de una cuestión de principios. Cualquiera que sea el formato y cómo enfoquemos la cuestión, para nosotros es importante que las autoridades ucranianas mantengan el control sobre la parte de Donbás que controlamos ahora".

Dijo que una propuesta de Estados Unidos para crear una "zona económica libre" en el este de Ucrania era una cuestión "que debe decidir el pueblo de Ucrania".

"Estamos trabajando cuidadosamente en cada punto, en cada paso para lograr no un vago 'entendimiento' sobre la división del territorio y los recursos, sino un acuerdo sobre una paz estable y duradera y garantías de seguridad fiables", dijo.

Zelenski también afirmó que Ucrania y sus aliados europeos deben seguir apoyando las actuales conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, un formato por el que merece la pena "luchar", al tiempo que añadió: "Si no funciona, todos pensaremos en otras opciones".

Zelenski respondía así a una pregunta sobre las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que sugería que Europa tendría que volver a entablar conversaciones directas con Rusia si fracasaban los esfuerzos liderados por Estados Unidos.

Zelenski dijo anteriormente que discutiría con Umerov la nueva propuesta estadounidense de conversaciones a tres bandas.

Ucrania y Rusia no han negociado cara a cara desde julio, pero la diplomacia respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania se ha intensificado en las últimas semanas. (Reporte de Yuliia Dysa, Editado en Español por Ricardo Figueroa)