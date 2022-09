Zelenski se muestra sorprendido por el hecho de que israel no entregue armas a ucrania

24 sep (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo estar "en shock" por el hecho de que Israel no haya entregado a Kiev sistemas antimisiles para ayudar a contrarrestar los ataques rusos, según una entrevista hecha pública el sábado.

Zelenski lleva pidiendo las armas desde poco después de que comenzó la guerra en febrero. Ha mencionado el sistema Domo de Hierro de Israel, utilizado a menudo para interceptar cohetes disparados por militantes palestinos en Gaza.

"No sé qué ha pasado con Israel. Sinceramente, estoy en estado de shock, porque no entiendo por qué no pudieron darnos defensas aéreas", comentó.

Zelenski hizo estas declaraciones en una entrevista con periodistas franceses el miércoles. Su oficina hizo pública una grabación de la entrevista el sábado.

Los comentarios de Zelenski fueron más fuertes que los que hizo en marzo, cuando reprendió a Israel por su reticencia a enviar armas. En ese momento, Israel no se comprometió, diciendo que ayudaría a Ucrania tanto como pudiera.

Israel, que ha condenado la invasión rusa, no quiere tensar los lazos con Moscú, un agente de poder en la vecina Siria, donde las fuerzas israelíes atacan con frecuencia a las milicias proiraníes.

"Entiendo que tienen una situación difícil, en relación con la situación con Siria y Rusia", dijo Zelenski, añadiendo que no estaba haciendo acusaciones. "Estoy exponiendo los hechos. Mis conversaciones con los dirigentes israelíes no han servido para ayudar a Ucrania". (Reporte de David Ljunggren; Editado en Español por Ricardo Figueroa)