Zelenski se reúne con el presidente polaco en un momento clave de la guerra

Por Alan Charlish y Barbara Erling

VARSOVIA, 19 dic (Reuters) -

Volodímir Zelenski se reunió el viernes en Varsovia con el presidente polaco Karol Nawrocki, alineado con MAGA, mientras el líder ucraniano intenta apuntalar las relaciones con un aliado clave en un momento crucial para el esfuerzo bélico de Kiev.

La reunión tuvo lugar pocas horas después de que los líderes de la Unión Europea a los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó recientemente de "débiles" acordaran pedir prestado dinero para prestar 90.000 millones de euros (US$105.000 millones) a Ucrania para apoyar su defensa contra Rusia durante los próximos dos años.

Zelenski fue recibido por Nawrocki a las puertas del Palacio Presidencial de Varsovia, donde estaba previsto que los líderes mantuvieran conversaciones.

Aunque en Varsovia existe un amplio consenso en que la ayuda a Kiev es esencial para mantener a las fuerzas rusas alejadas de las fronteras polacas, el endurecimiento de las actitudes hacia los refugiados ucranianos ha avivado la tensión.

guiño al creciente sentimiento antiucraniano entre algunos votantes de derechas, el nacionalista Nawrocki había insistido en que Zelenski debería visitar Varsovia para agradecer a Polonia su apoyo antes de plantearse visitar Kiev.

"Debemos apoyar a Ucrania, y lo hacemos", dijo Nawrocki en una entrevista con el sitio web de noticias wp.pl publicada el lunes. "Al mismo tiempo, deberíamos... asegurarnos de que Ucrania trata a Polonia como a un socio. El conflicto dura ya casi cuatro años, y tengo la impresión de que los polacos a menudo no nos sentimos socios en esta relación."

El enfoque de Nawrocki sobre las relaciones con Kiev es mucho más frío que el de su predecesor Andrzej Duda, y refleja las crecientes fracturas en la derecha de la política polaca.

(Información de Alan Charlish y Barbara Erling en Varsovia; Olena Harmash en Kiev; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)