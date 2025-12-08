Zelenski se reúne en Londres con aliados europeos tras las críticas de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúne el lunes en Londres con sus aliados europeos, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta de Washington para poner fin al conflicto con Rusia.

La reunión tendrá lugar después de varios días de conversaciones en Miami entre autoridades de Ucrania y Estados Unidos que concluyeron sin avances.

El líder ucraniano será recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

La reunión tiene por objeto hacer balance de "las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense", escribió Macron el sábado en X, prometiendo "seguir presionando a Rusia para obligarla a la paz".

La cuestión territorial sigue siendo "la más problemática" en las negociaciones para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa de Ucrania.

Rusia reclama la retirada de las fuerzas ucranianas de una parte de las zonas bajo su control, indicó el lunes a la AFP un alto funcionario de Kiev, cercano a las conversaciones.

Esta demanda "sigue y es la cuestión más problemática", declaró este funcionario informado sobre las últimas rondas de negociaciones entre ucranianos y estadounidenses este fin de semana.

La misma fuente precisó que Vladimir Putin "no quiere cerrar un acuerdo sin que Ucrania ceda territorios" en el Donbás, una región del este del país.

Washington presiona a Ucrania para que apruebe "más rápidamente" un plan para poner fin a la guerra, pero Kiev "no puede aceptar todo sin examinar los detalles", añadió.

Por su parte, la ministra británica de Relaciones Exteriores Yvette Cooper, llegará el lunes a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

"Reino Unido y Estados Unidos reafirmarán su compromiso con un acuerdo de paz en Ucrania", indicó el ministerio británico al anunciar el viaje de Cooper, añadiendo que Londres respalda "los esfuerzos continuos del presidente Trump para garantizar una paz justa y duradera".

Estos encuentros siguen a reuniones en Miami, Florida, entre responsables ucranianos y estadounidenses, en torno al plan que Donald Trump reveló hace tres semanas y que supuestamente debe encontrar una salida a la guerra.

Europa quiere hacerse oír

En tanto, Moscú continuó atacando a Ucrania, donde nueve personas resultaron heridas en las últimas horas, según las autoridades de Kiev.

Zelenski dijo que sostuvo una conversación telefónica "muy sustantiva y constructiva" con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante las negociaciones en Miami.

"Las cuestiones clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre" y "el riesgo de que Rusia no cumpla sus promesas" fueron abordadas, advirtió el presidente ucraniano.

"Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real", añadió Zelenski en Telegram.

Sin embargo, Trump criticó el domingo al presidente ucraniano. "Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski no haya leído la propuesta" de paz de Washington, aseguró.

Rusia rechazó partes del plan estadounidense después de que el presidente ruso se reuniera la semana pasada en el Kremlin con Witkoff y Kushner.

Rusia habló entonces de ciertos avances, aunque aún queda "mucho trabajo por hacer".

El plan inicial de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania llamaba a Kiev a entregar territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad.

Sin embargo, esas garantías son poco claras y el plan no obtuvo respaldo de Ucrania y Europa.

Trump pareció inicialmente acercarse a Putin y criticó a Zelenski, pero se ha ido frustrando cada vez más por el fracaso de sus esfuerzos por convencer al líder ruso de que termine la guerra.

Desde la presentación del plan estadounidense hace tres semanas, las potencias europeas aliadas de Kiev intentan hacer oír su voz.

Los europeos intentaron, durante una reunión en Ginebra, a finales de noviembre, enmendar un texto percibido como muy favorable a Rusia.

