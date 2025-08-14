Zelenski se reunirá con el primer ministro británico antes de la cumbre entre Trump y Putin

LONDRES, 14 ago (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá el jueves en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, para hacer balance antes de las conversaciones clave del presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes en Alaska.

Zelenski, que estuvo en Alemania el miércoles, ha estado trabajando con los líderes europeos para presionar a Trump para que no permita a Putin dividir el territorio de Ucrania en la cumbre de Alaska.

Está previsto que se reúna con Starmer a las 0930 hora local (0830 GMT) en la residencia oficial del primer ministro británico, el número 10 de Downing Street.

El miércoles, Trump se unió a una reunión virtual organizada por Alemania con líderes europeos, entre ellos Zelenski, que trató de establecer líneas rojas antes de la cumbre sobre el fin de la guerra en Ucrania.

Zelenski dijo haber advertido a Trump de que el líder ruso iba "de farol" sobre su deseo de poner fin a la guerra. Trump amenazó después con "graves consecuencias" para Rusia si Putin no acepta la paz en Ucrania y, aunque no especificó cuáles podrían ser, ha advertido que impondrá sanciones económicas si su reunión del viernes resulta infructuosa.

Los comentarios y el resultado de la conferencia virtual del miércoles podrían animar a Kiev de cara a la cumbre.

Trump describió el objetivo de sus conversaciones con Putin en Alaska como "poner la mesa" para una que incluiría a Zelenski. "Si la primera va bien, tendremos una segunda rápida", dijo Trump.

"Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si les ."

Reino Unido, Francia y Alemania, copresidentes de la llamada "coalición de la voluntad", expusieron su postura sobre el camino hacia un alto el fuego en Ucrania en una declaración hecha pública tras la reunión virtual del miércoles. (Información de Catarina Demony en Londres; edición de Kate Holton y Philippa Fletcher; editado en español por Irene Martínez)